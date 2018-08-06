Италия и Греция удерживают около 250 украинских моряков

Более 250 украинских моряков удерживают правоохранители Греции и Италии.

Об этом сообщил государственный секретарь Министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц, сообщает пресс-служба МИД на странице в Facebook.

"Ситуация за последние годы значительно ухудшилась. С моряками всегда были проблемы, но ситуации в таких масштабах, которая происходит сейчас, не было уже давно, или, возможно, и никогда. Две приоритетные точки на карте по этому поводу - это Греция и Италия", - сообщил он.

Так, по данным МИД, в Греции по состоянию на июнь этого года содержится 151 украинский моряк, из них 108 осуждены, из них 98 - за перевозку нелегальных мигрантов. Примерно такая же ситуация, как отметил Заяц, сохраняется и в Италии, где удерживаются около 100 граждан Украины за перевозку нелегальных мигрантов.

Заяц также отметил, что в течение последнего месяца в Украине усилиями консулов возвращено 33 украинских моряка, которые длительное время находились в трудных обстоятельствах за рубежом.

Напомним, Греция после многомесячных переговоров освободила большую часть экипажа контейнеровоза Mekong Spirit, который был задержан греческими пограничниками в мае 2017 по подозрению в контрабанде оружия.