Бразилия закрыла границу с Венесуэлой для беженцев на несколько часов

Судья Хелдер Баррето приказал закрыть границу с Венесуэлой из-за большого притока беженцев.
Об этом сообщает BBC.
При этом граница остается открыта для бразильцев и граждан других стран. Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии.
Постановление не ограничивает воздушное и морское соединение.
В штате Рорайма заявляют, что ежедневно границу пересекает около 800 венесуэльцев, которые бегут в поисках лучших экономических условий на протяжении последних трех лет.
Власти штата сообщили, что высокий уровень миграции повлек за собой резкое увеличение уровня преступности. В течение нескольких месяцев они призывали к закрытию границы.
Судья Баррето заявил, что этот шаг является "дискриминационным" и постановил временно закрыть границу, что бы позволить государственным органам разработать план борьбы с кризисом.
Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы. Они заявили, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.
Впрочем, запрет действовал всего несколько часов. Решением Верховного суда Бразилии граница с Венесуэлой была вновь открыта.
"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - огласила решение судья Роза Вебер, сообщает Интерфакс.
Напомним, в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких груженных взрывчаткой беспилотников.