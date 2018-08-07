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Бразилия закрыла границу с Венесуэлой для беженцев на несколько часов

Бразилия закрыла границу с Венесуэлой для беженцев на несколько часов
Фото с сайта todayvenezuela.com

Ежедневно в страну прибывает около 800 венесуэльцев

07.08.18 76
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Судья Хелдер Баррето приказал закрыть границу с Венесуэлой из-за большого притока беженцев.

Об этом сообщает BBC.

При этом граница остается открыта для бразильцев и граждан других стран. Также она открыта и для венесуэльцев, которые возвращаются с севера Бразилии. 

Постановление не ограничивает воздушное и морское соединение.

В штате Рорайма заявляют, что ежедневно границу пересекает около 800 венесуэльцев, которые бегут в поисках лучших экономических условий на протяжении последних трех лет.

Власти штата сообщили, что высокий уровень миграции повлек за собой резкое увеличение уровня преступности. В течение нескольких месяцев они призывали к закрытию границы.

Судья Баррето заявил, что этот шаг является "дискриминационным" и постановил временно закрыть границу, что бы позволить государственным органам разработать план борьбы с кризисом. 

Центральные власти Бразилии выступали против любого закрытия границы. Они заявили, что обычные венесуэльцы страдают от последствий гуманитарного кризиса и что Бразилия должна продолжать им помогать.

Впрочем, запрет действовал всего несколько часов. Решением Верховного суда Бразилии граница с Венесуэлой была вновь открыта.

"Неправомерно идти по простому пути "закрытия дверей" из-за проблем, связанных с размещением беженцев", - огласила решение судья Роза Вебер, сообщает Интерфакс.

Напомним, в Каракасе на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с помощью нескольких груженных взрывчаткой беспилотников.

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