В связи с землетрясением в Индонезии Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы по безопасности.
Об этом сообщается на сайте консульской службы Украины.
В связи с мощным землетрясением, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок и сохранением вероятности последующих толчков в некоторых районах страны, МИД рекомендует украинцам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза, внимательно следить за сообщениями компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации.
Для личной безопасности граждан рекомендуется руководствоваться следующими советами:
- если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами;
- держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами;
- постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение;
- неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия;
- находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (ни в коем случае не наедине) и учитывать погодные условия и их прогноз.
"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с землетрясением рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Индонезия по телефону "горячей линии" +628788-489-0918 или звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57", - подытожили в ведомстве.
Напомним, Гавайи пострадали от самого мощного за последние 43 года землетрясения.