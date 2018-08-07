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Видео МИД Украины дал пять советов, как вести себя при землетрясении

<span class="label red">Видео</span> МИД Украины дал пять советов, как вести себя при землетрясении
Фото: Lazy Updates

В Индонезии сохраняется вероятность последующих толчков 

07.08.18 367
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В связи с землетрясением в Индонезии Министерство иностранных дел Украины обнародовало советы по безопасности.

Об этом сообщается на сайте консульской службы Украины.

В связи с мощным землетрясением, которое произошло 5 августа на индонезийском острове Ломбок и сохранением вероятности последующих толчков в некоторых районах страны, МИД рекомендует украинцам, которые находятся на территориях, где сохраняется сейсмическая угроза, внимательно следить за сообщениями компетентных органов о развитии сейсмологической ситуации.

Для личной безопасности граждан рекомендуется руководствоваться следующими советами:

  1. если во время толчков граждане находятся в здании, его необходимо как можно быстрее покинуть, не пользуясь лифтами;
  2. держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий, не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями, мостами и путепроводами;
  3. постоянно хранить при себе документы и деньги, иметь наготове самые необходимые вещи (лекарства, продукты, средства гигиены), чтобы иметь возможность быстро покинуть помещение;
  4. неукоснительно следовать указаниям местных органов власти, руководителей спасательных служб, командиров спасательных отрядов по мерам безопасности в районе стихийного бедствия;
  5. находиться в безопасном месте, передвигаться только проверенными маршрутами (ни в коем случае не наедине) и учитывать погодные условия и их прогноз.

"В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с землетрясением рекомендуем гражданам Украины безотлагательно обращаться в посольство Украины в Республике Индонезия по телефону "горячей линии" +628788-489-0918 или звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57", - подытожили в ведомстве.

Напомним, Гавайи пострадали от самого мощного за последние 43 года землетрясения.

 

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