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Главная » Мир » Взрыв в Болонье: пострадали более 100 человек

Взрыв в Болонье: пострадали более 100 человек

Взрыв в Болонье: пострадали более 100 человек
Фото: rainews.it

На месте взрыва продолжаются спасательные работы

07.08.18 153
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В итальянской Болонье число пострадавших в результате взрыва грузового автомобиля, который перевозил горючие материалы, превысило 100 человек.

Как сообщает телеканал RaiNews24, 55 человек с ожогами различной степени тяжести были доставлены в больницу Маджоре в Болонье. Еще 18 пострадавших были отправлены в больницы в Будрио, Кастель-Сан-Джованни и Бентивольо.

Кроме того, два человека в тяжелом состоянии были доставлены в больницы в Чезене и Парме. Еще 10 человек отправили в больницу, расположенную в Баццано.

Среди пострадавших оказались 11 карабинеров и два сотрудника дорожной полиции. В настоящее время на месте взрыва продолжаются спасательные работы.

Напомним, вчера возле аэропорта Болоньи произошел мощный взрыв. Взорвался грузовик с горючими материалами.

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