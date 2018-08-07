В Минске задержан главред независимого портала TUT.BY, в редакции - обыск

В Минске задержали главного редактора независимого интернет-издания TUT.BY Марину Золотову, редактора TUT.BY Анну Калтыгину, а также журналиста БелаПАН Татьяну Коровенкову.



Как сообщается на сайте TUT.BY, в редакции в одном из бизнес-центров города проходит обыск, несколько этажей оцепили силовики. На месте изымаются документы, несколько сотрудников портала вызваны на допрос в СК.



В свою очередь, Следственный комитет Беларуси сообщает о следственных действиях в уголовном деле по статье по ч. 2 ст. 349 УК (Несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда).

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Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение предприятия "БелТА" о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись предприятием одному из его заказчиков. Утверждается, что в ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА".



"К указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа". Сегодня по подозрению в совершении преступления задержаны Марина Золотова, Анна Калтыгина, Татьяна Коровенкова", – говорится в сообщении на сайте СК.

Отметим, ранее в Беларуси завершился суд над украинским гражданином Павлом Шаройко, которого подозревают в шпионаже. Судья вынес ему приговор в виде лишения свободы на восемь лет.



