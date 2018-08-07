В Москве избили известного французского актера

Французского актера Сами Насери, известного по главной роли во франшизе "Такси", избили в Москве.

Об этом сообщает "Московский комсомолец".



Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 5 августа в караоке-баре Voice в центре города. Актер отдыхал в заведении с братом Биби Насери. У французов возник конфликт с другим посетителем. Тот ударил Сами по лицу.

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После драки Насери обратился в больницу. Врачи оказали артисту необходимую медицинскую помощь. Госпитализация ему не понадобилась.



Полиция расследует произошедшее.



Насери сыграл таксиста Даниэля Моралеса в первых четырех частях франшизы.

Отметим, ранее заключенные исправительной колонии № 5 в Забайкальском крае рассказали, как охранники избили их после поражения сборной России в матче с Хорватией на чемпионате мира по футболу.