Все статьиВсе новостиВсе мнения
Мир
Стиль жизни
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівЛучшие практики КСОСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Мир » Брюссель хочет сократить выдачу золотых паспортов

Брюссель хочет сократить выдачу золотых паспортов

Брюссель хочет сократить выдачу золотых паспортов
Фото: eu-logos.org

В Еврокомиссии считают, что ЕС не должен быть убежищем для преступников, коррупции и грязных денег

07.08.18 98
100

Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить объемы выдачи гражданам России, республик бывшего СССР и Китая "золотых паспортов".

Об этом пишет Der Spiegel.

Так называют паспорта и виды на жительство, которые выдаются в обмен на покупку недвижимости или инвестиции в экономику стран ЕС.

Как заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, уже осенью Брюссель опубликует новые руководящие документы по этой проблеме. По ее словам, ЕК "с большой настороженностью следит за развитием ситуации с так называемыми золотыми паспортами".

"Все большее число стран ЕС в последние годы предоставляет гражданство лицам из третьих стран, если они инвестировали большие суммы денег", — сказала Юрова, уточнив, что часто речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

При этом лица, получившие такие документы, могут свободно передвигаться по всей территории Евросоюза.

"Мы не хотим троянских коней в ЕС. Некоторые государства-члены должны сделать больше для того, чтобы не предоставлять гражданство преступникам, которые ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы", — призвала еврокомиссар.

"ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег", — резюмировала она.

Напомним, Венгрия выдала украинцам более 100 тысяч паспортов.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
10 лет российско-грузинский войны: ЕС выразил поддержу ТбилисиЕС готов присоединиться к восстановлению Донбасса, – ПорошенкоСША отказались продлевать паспорта женщин-трансгендеров, - СМИ
Топ-10
  1. Провернуть нажитое. Как украинцы зарабатывают на кредитных картах 12811
  2. Министр и боли образования. Как Лилия Гриневич отвечала на вопросы учителей 10254
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 11278
  4. Горячая пора. Как во времена СССР выглядела долгожданная поездка на море 20037
  5. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 12802
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 25459
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 13489
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 25467
  9. Бизнес не по-детски. Истории украинских школьников, открывших собственное дело 5576
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 14414
  1. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 18821 / 20155
  2. Физики обнаружили новую загадку пирамиды Хеопса 4357 / 5523
  3. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 4038 / 4557
  4. В РФ отреагировали на намерение Украины закрыть железнодорожное сообщение с РФ 3912 / 4449
  5. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 2721 / 3063
  6. Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией 2704 / 2924
  7. Украина закроет ж/д сообщение с Россией, - Омелян 2139 / 2484
  8. Драка в Одессе. Что ждет подростков, избивших сверстницу 2002 / 2470
  9. Вступление Грузии в НАТО может спровоцировать страшный конфликт, - Медведев 1817 / 1985
  10. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 1693 / 1936
  1. Ассоциация Ноосфера Макса Полякова поддерживает техно-инновации в Украине 28 / 268
  2. В Крыму "засветились" возможные двойники Путина, - политтехнолог 12 / 4557
  3. Стала известна личность подозреваемого в нападении на Гандзюк 12 / 20155
  4. Белое солнце пустыни. Кем на самом деле является красноармеец Сухов 11 / 71337
  5. "Мироновский хлебопродукт" Юрия Косюка вошел в число самых опасных предприятий для окружающей среды по всему миру 10 / 577
  6. Коболев заявил о постоянных угрозах в свой адрес 9 / 3063
  7. Смех сквозь слёзы. На что похожа работа больничного клоуна 5 / 1378
  8. Глава ООС призывает добровольцев вступать в ВСУ 5 / 1936
  9. Россия и Греция продолжают дипломатический скандал из-за Македонии 4 / 374
  10. Омелян схватился за стоп-кран. К чему может привести прекращение железнодорожного сообщения с Россией 4 / 2924
Подписка на фокус
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.