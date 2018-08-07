Брюссель хочет сократить выдачу золотых паспортов

В Еврокомиссии считают, что ЕС не должен быть убежищем для преступников, коррупции и грязных денег

Европейская комиссия призвала страны ЕС сократить объемы выдачи гражданам России, республик бывшего СССР и Китая "золотых паспортов".

Об этом пишет Der Spiegel.

Так называют паспорта и виды на жительство, которые выдаются в обмен на покупку недвижимости или инвестиции в экономику стран ЕС.



Как заявила еврокомиссар по юстиции Вера Юрова, уже осенью Брюссель опубликует новые руководящие документы по этой проблеме. По ее словам, ЕК "с большой настороженностью следит за развитием ситуации с так называемыми золотыми паспортами".



"Все большее число стран ЕС в последние годы предоставляет гражданство лицам из третьих стран, если они инвестировали большие суммы денег", — сказала Юрова, уточнив, что часто речь идет о покупке дорогостоящей недвижимости.

При этом лица, получившие такие документы, могут свободно передвигаться по всей территории Евросоюза.

"Мы не хотим троянских коней в ЕС. Некоторые государства-члены должны сделать больше для того, чтобы не предоставлять гражданство преступникам, которые ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы", — призвала еврокомиссар.



"ЕС не должен стать убежищем для преступников, коррупции и грязных денег", — резюмировала она.

Напомним, Венгрия выдала украинцам более 100 тысяч паспортов.