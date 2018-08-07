Трамп пригрозил странам и компаниям, ведущим бизнес с Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил последствиями ведения бизнеса с Ираном.

Об этом он написал в своем Twitter.

Трамп подчеркнул, что любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет иметь дел с его страной.

"Любой, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести дела с Соединенными Штатами. Я прошу мира во всем мире, не меньше!" - заявил глава США.

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Президент подчеркнул, что санкции против Ирана официально введены в действие, и они "самые кусачие" за все время.

Кроме того, американский лидер анонсировал, что в ноябре санкции станут еще более жесткими.

Напомним, США восстановили все санкции против Ирана.