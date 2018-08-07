США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии

Россия должна вывести свои силы из Грузии на довоенные позиции

США призывают Российскую Федерацию вывести свой военный контингент из оккупированной территории Грузии. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Сегодня, 7 августа 2018 года, исполняется 10 лет с момента, как вооруженные силы Российской Федерации нарушили международную границу с Грузией, ометили в посольстве США.

"Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня 10 лет российско-грузинский войны: ЕС выразил поддержу Тбилиси.