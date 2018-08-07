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Главная » Мир » США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии

США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии

США призвали РФ вывести вооруженные подразделения из Грузии
Фото: Радио Свобода

 Россия должна вывести свои силы из Грузии на довоенные позиции

07.08.18 9
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США призывают Российскую Федерацию вывести свой военный контингент из оккупированной территории Грузии. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

Сегодня, 7 августа 2018 года, исполняется 10 лет с момента, как вооруженные силы Российской Федерации нарушили международную границу с Грузией, ометили в посольстве США.

"Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию вывести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня  10 лет российско-грузинский войны: ЕС выразил поддержу Тбилиси.

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