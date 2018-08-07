Звезда Трампа может пропасть с Аллеи славы в Голливуде

Городской совет Западного Голливуда решил, что президент больше ее не заслуживает

В понедельник вечером, 6 августа, городской совет Западного Голливуда (город, входящий в агломерацию Лос-Анджелеса) единогласно одобрил решение убрать звезду Дональда Трампа с Аллеи славы. Об этом сообщает АВС.

Депутаты горсовета назвали причиной такого решения неуважительные заявления Трампа в отношении женщин, решение о выходе США из Парижского климатического соглашения и разделение семей мигрантов на границе с Мексикой.

Резолюция будет направлена мэру Лос-Анджелеса Эрику Гарсетти, муниципалитету Лос-Анджелеса и Торгово-промышленной палате Голливуда, которые должны принять окончательно решение о судьбе президентской звезды.

В то же время USA TODAY отмечает, что принятая резолюция вряд ли будет реализована. Во-первых, Аллея Славы находится в собственности Лос-Анджелеса, а не Западного Голливуда. Во-вторых, ранее Торгово-промышленная палате Голливуда отказалась убрать звезды Билла Косби и Кевина Спейси, которые стали фигурантами сексуальных скандалов.

Напомним, звезда Дональда Трампа на Аллеи Славы появилась в 2007 году. После его победы на президентских выборах в США она неоднократно становилась жертвой нападений вандалов. В последний раз ее разбили в конце июля.