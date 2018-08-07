Британия и Норвегия объединятся против российской угрозы

Британия и Норвегия создадут совместный воздушный флот, который будет "охотится за российскими субмаринами". Об этом сообщает издание The Telegraph.

"Британия и Норвегия будут бороться с угрозой со стороны военно-морских сил России, используя совместные возможности новой Морской патрульной авиации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в следующем году Британия получит первый из девяти самолетов P-8A стоимостью 3,8 миллиарда долларов. Норвегия, в свою очередь, покупает пять таких самолетов. Согласно заявлению, подписанному Британией, Норвегией и Соединенными Штатами такое решение было принято из-за "изменчивой безопасностной среды" в Северной Атлантике.

Британские самолеты будут базироваться в Шотландии на полигоне RAF Lossiemouth при оперативной и материально-технической поддержке норвежских самолетов.

"Норвегия и Британия являются естественными партнерами, учитывая наши общие ценности, а также нашу историю и географию... Мы можем еще больше укрепить двустороннее оборонное сотрудничество, связанное с такими мощными средствами, как истребитель F-35 и морской патрульный самолет P-8", - заявила государственный секретарь Министерства обороны Норвегии Тонет Скоген.

В свою очередь представитель британского министерства обороны заявил: "Британия совместно с Норвегией изучит пути, с помощью которых мы вместе сможем использовать возможности морской разведки и противолодочной обороны морского патрульного самолета P-8A для повышения безопасности в Северной Атлантике, тем самым повышая безопасность НАТО".

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия совершила нападение на британской земле.