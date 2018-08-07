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Главная » Мир » За Макроном "охотился " дрон

За Макроном "охотился " дрон

За Макроном "охотился " дрон
Эммануэль Макрон / Фото: thelondoner.eu

Несанкционированный пролет беспилотника произошел над местом, где проводит отпуск президент Франции

07.08.18 250
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Полиция Франции расследуют несанкционированный пролет беспилотника над фортом Брегансон, где в настоящее время отдыхает президент страны Эммануэль Макрон. Об этом передает со ссылкой на BFMTV.

"После того, как дрон пролетел над фортом Брегансон во второй половине дня в понедельник, а потом упал в воду, инцидент расследуется", - сообщили в Елисейском дворце.

Причина падения дрона неизвестна. Удалось ли службам безопасности его подобрать - также неизвестно.

Полиция усиленно ищет человека, запустившего дрон. Эксперты считают, что это может быть непростой задачей, особенно если движение дрона было запрограммировано заранее и не управлялось вручную.

Также сообщается, что подразделения морской жандармерии и саперы-водолазы усиленно патрулируют зоны вблизи президентской резиденции.

Согласно министерского указа в 2008 году, над фортом Брегансон запрещены полеты любых авиационных средств в радиусе 3 км и на высоте меньше 1 км.

Как сообщалось ранее,  в Елисейском дворце, который является резиденцией президента Франции, появился курятник.

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