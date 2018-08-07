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МИД Беларуси не видит ущемления свободы слова в задержании восьмерых журналистов

МИД Беларуси не видит ущемления свободы слова в задержании восьмерых журналистов
Фото из открытых источников

Журналисты задержаны за бесплатный доступ к платным новостям

07.08.18 54
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В Беларуси в деле о незаконном доступе к новостям госагентства БелТА задержаны шесть сотрудников портала Tut.by и два сотрудника информационного агентства БелаПАН.

Министерство иностранных дел Беларуси в комментарии, который содержится на сайте ведомства, просит не искать в этом ущемления свободы слова.

"Не стоит искать какой-то другой подоплеки или подводных камней - ситуация никоим образом не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси", - заявил пресс-секретарь МИД Белоруси Анатолий Глаз.

7 августа в офисе белорусского издания Tut.by идет обыск. На допрос вызваны несколько сотрудников компании. В частности, главный редактор Tut.by Марина Золотова, редактор отдела новостей Анна Калтыгина, дежурный редактор Галина Уласик, редактор раздела "Общество" Ульяна Бобоед, редактор ресурса Finance.Tut.by Дмитрий Бобрик, журналист ресурса 42.Tut.by Анна Ермаченок.

Руководитель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец сообщил, что процессуальный статус допрашиваемых пока неизвестен.

"Некоторые из них могут быть задержаны в качестве подозреваемых на срок до трех суток, некоторые могут быть отпущены после допросов, мы пока не знаем их процессуального статуса", - пояснил он.

По словам Бастунца, информацию о задержании журналистов сообщили их родственники и коллеги, поскольку возможности выйти на связь у них не было.

"Как я понимаю, когда к ним приехали сотрудники полиции, они были лишены возможности пользоваться средствами связи. В одном случае сестра позвонила, в другом - сотрудники и т. д., некоторых задержали на рабочем месте, некоторых - еще дома. Информация пока не полная", - сообщил он.

Напомним, в Украине с начала текущего года зафиксировано 117 случаев нарушений свободы слова.  

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