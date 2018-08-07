Звезда НБА Леброн Джеймс снимет сериал о спортсменах в политике

Баскетболист, разозливший Трампа, продолжит "троллить" президента США. "Заткнись и стучи мячом", -- так будет называться трехсерийный документальный сериал, продюсером которого стал самый высокооплачиваемый баскетболист НБА Леброн Джеймс, сообщает Variety.

Лучший баскетболист мира решил показать в фильме роль известных американских спортсменов в политической жизни страны. Не так давно сам Джеймс подверг публичной критике президента США Дональда Трампа, чем, по слухам, привел в ярость главу Белого дома. Некоторые заокеанские медиа, в частности, телеканал Fox News резко осудили действия Джеймса. Мол, политика не твое дело, парень. Стучи себе мячом по паркету и зарабатывай миллионы, но не лезь в то, в чем не разбираешься.

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Именно эта реакция американских медиа и побудила 33-летнего Джеймса продюсировать документальный фильм о роли спортсменов в политике США. Денег должно хватить, ведь недавно Леброн подписал четырехлетнее соглашение с клубом НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" на общую сумму 154 миллиона долларов, что сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов современности. По слухам, Джеймс будет последовательным в своих действиях и в своем сериале снова будет жестко "троллить" Дональда Трампа. Глядишь, и сам после окончания карьеры в политики подастся.

Андрей Танасюк