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Главная » Мир » Трамп не исключает второй встречи с Ким Чен Ыном
Историческая встреча Дональда и Кима

Трамп не исключает второй встречи с Ким Чен Ыном

Трамп не исключает второй встречи с Ким Чен Ыном
Фото: Evan Vucci / AP

Об этом он сообщил в письме северокорейскому лидеру

07.08.18 19
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Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Болтон в интервью Fox News заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с лидером КНДР.

"Нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - сказал Болтон.

Он также отметил, что Северная Корея не предприняла необходимые шаги для денуклеаризации. По словам Болтона, отмена и смягчение санкций в отношении Северной Кореи на данный момент не рассматривается.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме лидеру КНДР предложил, чтобы госсекретарь Помпео опять приехал в Северную Корею и что он сам лично готов встретиться с Ким Чен Ыном в любое время.

Напомним, 1 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо, содержание которого не было раскрыто.

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