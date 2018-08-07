Трамп не исключает второй встречи с Ким Чен Ыном

Об этом он сообщил в письме северокорейскому лидеру

Президент США Дональд Трамп выразил готовность провести вторую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, передает Reuters.

Болтон в интервью Fox News заявил, что госсекретарь США Майк Помпео готов вернуться в Северную Корею на очередную встречу с лидером КНДР.

"Нам нужна не риторика. Нам нужна работа Северной Кореи по денуклеаризации", - сказал Болтон.

Он также отметил, что Северная Корея не предприняла необходимые шаги для денуклеаризации. По словам Болтона, отмена и смягчение санкций в отношении Северной Кореи на данный момент не рассматривается.

Отвечая на вопрос о возможности дополнительных встреч, Болтон сказал, что Трамп в недавнем письме лидеру КНДР предложил, чтобы госсекретарь Помпео опять приехал в Северную Корею и что он сам лично готов встретиться с Ким Чен Ыном в любое время.

Напомним, 1 августа северокорейский лидер Ким Чен Ын прислал президенту США Дональду Трампу письмо, содержание которого не было раскрыто.