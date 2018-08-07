Манафорт помогал Порошенко, - Рик Гейтс

Последняя работа Манафорта в Украине – парламентская кампания "Оппозиционного блока" в октябре 2014 года

Бывший партнер Пола Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт помогал украинскому президенту Петру Порошенко во время его президентской кампании в 2014 году. Об этом сообщает NBC.

По его словам, последний раз они с Манафортом работали в Украине перед парламентскими выборами в октябре 2014 года, помогая партии "Оппозиционный блок" строить предвыборную программу.

Гейтс отметил, компания DMР, в которой они с Манафортом работали, также ассистировала Петру Порошенко. При этом Гейтс рассказал, что они не получили полного гонорара за свои услуги.

Он также указал, что финансовое положение Манафорта значительно ухудшилось после того, как Янукович потерял власть. На вопрос, стал ли Манафорт испытывать трудности с оплатой своих счетов, Гейтс ответил: «Да, он стал».

Напомним, бухгалтер Пола Манафорта призналась в суде, что помогла подписывать задним числом документы и фальсифицировать финансовые записи.