Бывшего адвоката Трампа подозревают в мошенничестве с налогами, - СМИ

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн находится под федеральным расследованием по подозрению в мошенничестве с налогами, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Издание сообщает, что власти США расширили федеральное расследование в отношении Коэна по делу о банковских махинациях и финансовых нарушениях.

По данным WSJ, прокуроры проверяют, были ли уклонения от уплаты налогов при получении "сотен тысяч долларов" за последние пять лет.

Информированные источники рассказали WSJ, что власти также проверяют, не могли ли банковские работники предоставить Коэну кредитные средства без соответствующей документации. Следователи изучают связи Коэна с банком Sterling National Bank, который финансировал таксомоторный бизнес Коэна, а также проверяют, не солгал ли Коэн или не исказил информацию в заявках на получение кредита.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп признался о встрече своего сына с россиянами во время президентской кампании 2016 года

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер ответил на письмо юристов президента США Дональда Трампа касательно формата его возможной беседы с президентом. Согласно источникам, Мюллер согласился сократить количество вопросов Трампу и хотел бы получить некоторые ответы в письменном виде.