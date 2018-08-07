У Трампа могут радикально усложнить получение гражданства и "грин карты"

Это крупнейшее ужесточение правил за несколько десятков лет

Уже в ближайшие недели администрация президента США Дональда Трампа внесет предложение, которое усложнит получение гражданства США и "зеленой карты" для легальных иммигрантов.

Об этом телеканалу NBC News сообщили четыре источника, знакомые с планом, передает Голос Америки.

Изменения могут коснуться тех, кто когда-либо использовал ряд популярных программ социального обеспечения, в том числе Obamacare. Этот шаг не требует одобрения Конгресса. Он является частью рекомендации старшего советника Белого дома Стивена Миллера об ограничении количества мигрантов, которые получают правовой статус в США ежегодно.

На основании одного из проектов, доступ к которому получили NBC News, иммигранты (или члены их семей), которые живут на законных основаниях в США и которые когда-либо пользовались медицинской страховкой Obamacare, детской медицинской страховкой, талонами на питание или получали другую помощь от государства, могут не получить правовой статус в США.

Иммиграционные адвокаты и исследователи в области здравоохранения считают, что это будет самым большим изменением системы легальной иммиграции не за одно десятилетие, и оценивают, что это может повлиять на более чем 20 миллионов иммигрантов.

Они говорят, что особенно сильно пострадают иммигранты, которые работают на малооплачиваемых работах.

Использование некоторых программ социального обеспечения, таких как социальное страхование, уже препятствовало иммигрантам получать правовой статус в прошлом. Однако программы, которые входят в последнюю версию плана, могут означать, что даже заявки иммигрантских семей, которые зарабатывают 250 процентов от уровня бедности, могут быть отклонены.

Версия плана была отправлена в административно-бюджетное управление Белого дома, сообщают источники. Это является последним шагом перед публикацией правил в федеральном реестре.

Напомним, в Украине могут ужесточить процедуру получения гражданства. Совет национальной безопасности и обороны рассмотрит предложение о сокращении списка оснований для предоставления украинского гражданства.