Путин передал Трампу записку с предложением о взаимном разоружении, - СМИ

Во время встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу записку, содержащую ряд предложений по взаимному разоружению.

Об этом сообщает Politico.

В документе под названием "Диалог по вопросу контроля за вооружениями" говорится о продлении срока действия Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, истекает в 2021 году.

В записке отмечается, что Россия остается приверженной Договору о ракетах средней и меньшей дальности и предлагается принять меры для того, чтобы избежать "инцидентов при военной деятельности в Европе".

Также в переданном Путиным Трампу списке предложений содержится идея о заключении нового договора, ограничивающего размещение оружия в космосе.

Кроме того, Кремль выступил с инициативой о начале экспертных консультаций для выявления "дестабилизирующих видов оружия и учета их в механизме контроля над вооружениями".

Напомним, Трамп перенес следующую встречу с Путиным на 2019 год.