Пожизненно осужденным за взрывы домов в Москве и Волгодонске вынесли новый приговор

Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву дали еще по 20 лет колонии

Верховный суд Чечни вынес приговор за нападение на военных в Чечне в 1999 году Юсуфу Крымшамхалову и Адаму Деккушеву, пожизненно осужденным за организацию взрывов домов в Москве и Волгодонске.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

В сообщении СК сказано, что с учетом уже вынесенных приговоров Крымшамхалова и Деккушева приговорили к пожизненному заключению.

При этом Интерфакс со ссылкой на ФСБ сообщает, что Крымшамхалов получил по новому обвинению 20 лет колонии особого режима (Деккушев в заметке агентства не упоминается).

Нападение, за которое осудили террористов, произошло 4 октября 1999 года в Шелковском районе Чечни. В результате погибли 15 военнослужащих и 28 получили ранения. Нападение устроили боевики, находившиеся под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба, заявили в СК.

Отметим, жители Карачаево-Черкесии Юсуф Крымшамхалов и Адам Деккушевы были приговорены к пожизненному заключению в 2004 году. Их признали причастными к совершению взрывов домов в Москве и Волгодонске в сентябре 1999 года, в результате которых погибли 243 человека и сотни получили ранения.

Напомним, двое подростков погибло от взрыва мины в Горловке.