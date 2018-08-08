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Главная » Мир » В выборы президента США могла вмешиваться не только РФ, – Пентагон

В выборы президента США могла вмешиваться не только РФ, – Пентагон

В выборы президента США могла вмешиваться не только РФ, – Пентагон
Джеймс Мэттис / Фото из открытых источников

Глава ведомства подчеркнул, что российское правительство все же несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году

08.08.18 90
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В выборы американского президента 2016 года, кроме России, могли также вмешиваться и другие субъекты.

Об этом заявил глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис,  сообщает сайт Пентагона.

По словам Мэттиса, оборонное ведомство предоставит Министерству внутренней безопасности США и правоохранительным органам всю необходимую поддержку, чтобы защитить избирательный процесс от российского вмешательства "и прочих плохих факторов".

Глава Пентагона подчеркнул, что российское правительство несет ответственность за атаки на избирательный процесс в 2016 году.

"Мы все видели, что случилось в 2016 году, когда россияне – и, возможно, прочие, но россияне однозначно – пытались оказать влияние, и действительно пробовали испортить некоторые процессы", – заявил Мэттис.

Напомним, 17 мая 2017 года министерство юстиции США назначило Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования вмешательства России в президентские выборы США 2016 года.

13 июля 2018 года Мюллер обвинил 12 сотрудников российских спецслужб в сговоре с целью вмешаться в президентские выборы в США в 2016 году. В МИД РФ эти обвинения назвали вбросом, клеветой и очередной "пустышкой".

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