Борис Джонсон назвал мусульманок людьми, напоминающими почтовые ящики

В своей колонке в газете The Telegraph Джонсон сравнил мусульманских женщин, которые носят бурки, с грабителями банков и назвал "абсолютно бессмысленным" то, что "люди должны ходить по городу, напоминая почтовые ящики".

Лорд Шейх, бывший советник экс-премьера Дэвида Кэмерона, заявил, что слова Джонсона нанесут ущерб общинным отношениям.

Источник, близкий к Джонсону, отметил, что бывший глава МИД просто высказал свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто глупо".

В своей статье Джонсон высказывался против законодательного запрета на закрывающую лицо одежду, но при этом также заявил, что бурки "выглядят по-дурацки". По его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, является лишним и играет на пользу радикалов, которые говорят о "столкновении цивилизаций" Востока и Запада.

Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис заявил, что в словах Джонсона была степень обиды, и призвал бывшего мэра Лондона извиниться.

Тереза Мэй также поддержала призыв к Джонсону извиниться, заявив, что замечания "явно были обидными".

Напомним, первой в мире мусульманской балерине разрешили танцевать в хиджабе.