Борис Джонсон назвал мусульманок людьми, напоминающими почтовые ящики

Экс-министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свою шутку о женщинах в мусульманской одежде. Об этом пишет BBC.
В своей колонке в газете The Telegraph Джонсон сравнил мусульманских женщин, которые носят бурки, с грабителями банков и назвал "абсолютно бессмысленным" то, что "люди должны ходить по городу, напоминая почтовые ящики".
Лорд Шейх, бывший советник экс-премьера Дэвида Кэмерона, заявил, что слова Джонсона нанесут ущерб общинным отношениям.
Источник, близкий к Джонсону, отметил, что бывший глава МИД просто высказал свои взгляды на сложный вопрос, и критиковать его за это "просто глупо".
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В своей статье Джонсон высказывался против законодательного запрета на закрывающую лицо одежду, но при этом также заявил, что бурки "выглядят по-дурацки". По его мнению, законодательный запрет на бурки в общественных местах, как в Дании, является лишним и играет на пользу радикалов, которые говорят о "столкновении цивилизаций" Востока и Запада.
Председатель Консервативной партии Брэндон Льюис заявил, что в словах Джонсона была степень обиды, и призвал бывшего мэра Лондона извиниться.
Тереза Мэй также поддержала призыв к Джонсону извиниться, заявив, что замечания "явно были обидными".
Напомним, первой в мире мусульманской балерине разрешили танцевать в хиджабе.