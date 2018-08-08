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Главная » Мир » Роттердам станет первым городом мира, где официально запретят курить на улицах

Роттердам станет первым городом мира, где официально запретят курить на улицах

Роттердам станет первым городом мира, где официально запретят курить на улицах
Фото: Николай Иващенко

В ближайшее время городской совет вынесет окончательное решение

08.08.18 255
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На двух центральных улицах в Роттердаме (Нидерланды) скоро будет полностью запрещено курение.

Как пишет Европульс, с таким предложением выступили расположенные на этих улицах Медицинский центр университета Эразмус, школа и колледж. По их данным, когда запрет будет принят, больше 30 тысяч школьников, студентов и пациентов перестанут ежедневно подвергаться воздействию табачного дыма.

Вдобавок в медицинском центре прекратит работу уличная кабинка для курения, которая сейчас пользуется популярностью у персонала и посетителей. Впрочем, если курильщики будут сильно против, кабинку могут перенести в другое место, за пределы некурящей зоны.

В ближайший месяц городской совет вынесет окончательное решение о том, когда запрет вступит в силу. Это первый случай в Европе, когда запрет на курение официально вводится на целой улице, до сих пор ограничения были более локальными (например, запрещалось курить на определенном расстоянии от больниц, ресторанов или школ).

Напомним, 400 тысяч австрийцев потребовали запретить курить в барах.

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