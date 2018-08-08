Британия планирует представить новую военную программу, основанную на высоких технологиях

Британский министр обороны заявил, что страна должна иметь высокотехнологичные платформы, на сменной основе

Минобороны Великобритании планирует представить модернизированную военную программу, основанную на высоких технологиях до конца 2018 года. Об этом сообщаетPolitico ссылаясь на министра обороны страны Гевина Уильямсона.

По словам министра, Британия должна иметь не только технологии и инновации, но и высокотехнологичные платформы, которые при потребности можно будет менять.

"Мы должны иметь технологии и инновации ..., чтобы адаптироваться. И конечно, мы должны иметь возможность менять высокотехнологичные платформы в случае необходимости", - сказал Уильямсон.

Министр обороны Британии также выразил надежду, ВВС США приобретут истребители типа Tempest, которые Лондон представил на международном авиакосмическом салоне в Фарнборо в прошлом месяце.

Отмечается, что Уильямсон настаивает на увеличении военного бюджета Великобритании, что вызвало неодобрение со стороны премьер-министра Терезоы Мэй.

Напомним, министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия совершила нападение на британской земле.