Количество жертв землетрясения в Индонезии выросло до 131 человека

В результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погиб 131 человек. Об этом сообщают Daily Sabah.
По данным местных властей, все погибшие - местные жители. Спасатели не исключают, что количество жертв может увеличиться, - поисковые работы еще продолжаются.
Также травмы получили 1500 человек. 156 тысяч остались без крыши над головой – их дома разрушены.
Также с острова эвакуировали почти пять тысяч человек иностранных туристов.
Напоминаем, землетрясение магнитудой 7,0 произошло 5 августа, эпицентр землетрясения находился примерно двух километрах от курортного острова Ломбок, подземные толчки ощущались и на острове Бали.