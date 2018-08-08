Количество жертв землетрясения в Индонезии выросло до 131 человека

156 тыс. человек остались без крыши над головой

В результате землетрясения в Индонезии на острове Ломбок погиб 131 человек. Об этом сообщают Daily Sabah.

По данным местных властей, все погибшие - местные жители. Спасатели не исключают, что количество жертв может увеличиться, - поисковые работы еще продолжаются.

Также травмы получили 1500 человек. 156 тысяч остались без крыши над головой – их дома разрушены.

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Также с острова эвакуировали почти пять тысяч человек иностранных туристов.

Напоминаем, землетрясение магнитудой 7,0 произошло 5 августа, эпицентр землетрясения находился примерно двух километрах от курортного острова Ломбок, подземные толчки ощущались и на острове Бали.