США интересен опыт Украины в противодействии РФ в невоенной сфере, – Черныш

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш в интервью агентству Интерфакс-Украина заявил, что США заинтересованы в обмене опытом с Украиной по вопросам противодействия скрытой и нескрываемой подрывной деятельности Российской Федерации.

По его словам Украина имеет значительный опыт в этом направлении, результатом чего стали предложения от США по обмену информацией в этой сфере.

"По сравнению с ними (международными партнерами), арсенал средств, используемых Россией в невоенной сфере в Украине, намного шире. Они с таким не сталкивались, поэтому наш опыт для них является очень интересным, теперь они понимают масштаб такого арсенала", - сказал Черныш.

Министр подчеркнул, что украинская сторона получила предложения от ряда стран по обмену информацией и опытом для того, чтобы улучшить координацию именно в невоенной сфере.

"В основном, это США. Большинство договоренностей - о дальнейших действиях. Ну и, конечно, общались с Эстонией и Британией. И могу вам сказать, что такой подход был очень положительно воспринят профессиональным сообществом", - отметил Черныш.

Министр выразил убеждение, что опыт Украины в противодействии подобной деятельности со стороны РФ повлияет на общее мнение о современных конфликтах и о том, как противостоять гибридным угрозам во всем мире.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны предусмотреть заседание по противодействию вмешательству России в выборы.