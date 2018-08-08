Британский эсминец отправили сопровождать российские военные суда в Ла-Манше

Во вторник, 7 августа, британский эсминец HMS Diamond был отправлен в Ла-Манш для сопровождения российских военных кораблей, зашедших в пролив. Это уже второй подобный случай в этом году. Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на ВМС Великобритании.

Эсминец вышел из Дувра для сопровождения российского противолодочного корабля "Североморск" и крейсера "Маршал Устинов".

"Это привычное дело для королевских ВМС и уже второй случай, когда наш экипаж выполняет такую сопроводительную миссию", – рассказал командир экипажа Бен Кит.

В январе британский фрегат Westminster был направлен для наблюдения за двумя российскими судами, оказавшимися вблизи территориальных вод Великобритании.

Напомним, Минобороны Великобритании планирует представить модернизированную военную программу, основанную на высоких технологиях до конца 2018 года.