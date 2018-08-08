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Главная » Мир » Британские берега наводнили ядовитые морские дракончики

Британские берега наводнили ядовитые морские дракончики

Британские берега наводнили ядовитые морские дракончики
Фото: pinterest

Пляжники жалуются на укусы по всей Великобритании

08.08.18 65
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В британских водах чрезвычайно расплодились морские дракончики. Это маленькие рыбы, шипы которых наносят чрезвычайно болезненные ранения. 

Укус лучепёрой рыбы представляет опасность для человека и вызывает мучительную, нестерпимую боль, передает Joinfo.ua.

На укусы рыб поступили жалобы из разных районов Великобритании. Пострадавшие обращались за помощью на пляжах графства Корноулл, графства Кент и города Плимут. Это дало благотворительной организации "Royal National Lifeboat Institution" основание выпустить инструктаж для отдыхающих о том, как избежать опасности и что делать в случае укуса.

Место укуса следует промыть морской водой, затем извлечь из раны шипы рыбы. Затем нужно держать пораженную область в максимально горячей воде, которую пострадавший способен выдержать, а также принять обезболивающее. Как рассказывают доктора, прямой угрозы здоровью укус морского дракончика не представляет, однако болевые ощущения в зоне поражения будут чрезвычайно интенсивными.

Напомним, ученые узнали, как выживает самая глубоководная и некрасивая рыба в мире.

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