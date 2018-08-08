Американский сенатор передал Путину письмо от Трампа

Американский сенатор Рэнд Пол передал в администрацию главы РФ Владимира Путина письмо от президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Отметим, что в письме глава США подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе в борьбе с терроризмом.

"Я имел честь передать президенту Путину письмо от президента Соединенных Штатов. В этом письме подчеркивается важность дальнейшего сотрудничества в различных сферах, в том числе борьбы с терроризмом, улучшения диалога в юридической сфере и восстановления культурных обменов", - написал сенатор.

Напомним, во время встречи в Хельсинки президент России Владимир Путин передал президенту США Дональду Трампу записку, содержащую ряд предложений по взаимному разоружению.