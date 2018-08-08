Забастовка пилотов Ryanair затронула четвертую страну, отменяется все больше рейсов

Немецкие пилоты ирландского лоукостера Ryanair объявили о намерении присоединиться в пятницу, 10 августа, к 24-часовой забастовке, о которой ранее уже объявили летчики перевозчика в Бельгии, Ирландии и Швеции.

Об этом заявили представители профсоюза пилотов Cockpit, сообщает ЦТС.

Отмечается, что забастовка затронет все рейсы лоукостера, вылетающие из аэропортов Германии 10 августа.

Компания уже отменила 20 рейсов в и из Ирландии 10 августа. 3,5 тыс. пассажиров, которых затронет отмена данных перелетов, получат возможность либо купить билеты на другую дату, либо вернуть деньги.

Протестующие требуют улучшения условий работы. По словам главы Cockpit Мартина Лохера, Ryanair не проявляет конструктивных намерений достичь соглашения с пилотами, в связи с чем пилоты приносят "глубочайшие извинения пассажирам", которые пострадают в результате забастовки. При этом ответственность за акцию глава профсоюза возлагает на руководство авиакомпании.

По данным СМИ, это будет наиболее масштабная забастовка в истории Ryanair. Авиакомпания уже аннулировала 146 из 2,4 тыс. запланированных на этот день рейсов в Европе.

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Напомним, забастовки сотрудников Ryanair начались в середине июля. Забастовка бортпроводников затронула 24% испанских рейсов, 27% португальских и 31% бельгийских. Были отменены 300 авиарейсов.