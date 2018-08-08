Участницу Pussy Riot отказались выпустить из России

В ФСБ решили, что ее документы требуют дополнительной проверки

Участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину не выпустили из России на гастроли в Лондон. Об этом сообщил в Twitter участник группы Петр Верзилов.

"Машу Алехину отказались выпустить из страны на ее гастроли в Лондон - погранслужба ФСБ сообщила, что ей закрыт выезд из страны", - написал Верзилов.

Как передает Укринформ, позже сама Алехина отметила, что ее остановили в московском аэропорту Домодедово сотрудники погранслужбы ФСБ.

"На паспортном контроле девушка взяла паспорт, посмотрела в компьютер, сразу позвонила и что-то почти шепотом сказала в трубку. Сказала, документы требуют дополнительной проверки, пришел сотрудник - вообще мальчик - сказал, что ФСБ", - сказала она.

Днем ранее Алехина вместе с другими активистами провела акцию возле здания Федеральной службы исполнения наказаний в Москве. Они наклеили на здание фотографии заключенных, которые подверглись пыткам в российских тюрьмах. Информация о подобных пытках массово поступает из регионов Российской Федерации, сообщил Укринформ.

Напомним, российская панк-группа Pussy Riot сняла видеоклип в поддержку политзаключенного Олега Сенцова.