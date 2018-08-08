Украинский интернет - самый дешевый в мире

Средняя цена интернета по стране составляет $ 4,24 в месяц

Украина оказалась в топе авторитетного мирового рейтинга благодаря дешевому интернету. Об этом сообщает Укринформ, со ссылкой на данные исследования Numbeо за август 2018 года.

В рейтинге - 5 украинских городов: Харьков, где средняя стоимость интернета составляла 5,01 доллара, Одесса - 4,65 доллара,Киев со стоимостью интернета в 4,35 доллара, Днипро - 4,34 доллара, Львов - 3,94 доллара и Сумы - 3,02 доллара.

Самые дорогие интернет-услуги оказались в столице Эфиопии Аддис-Абебе, где интернет стоит 244,76 доллара.

Во время исследования брались во внимание средние цены за месяц за безлимитный интернет со скоростью более 60 Мб за секунду.

Сайт Numbeo - проект, который собирает данные о различных аспектах жизни в странах мира.

Напомним, Верховная Рада рассмотрела в первом чтении законопроект, согласно которому законы и нормативные акты могут вступать в силу после публикации в Интернете.