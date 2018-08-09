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Главная » Мир » Организатор тушения пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой
Трагедия в Кемерово

Организатор тушения пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой

Организатор тушения пожара в Зимней вишне пытался покончить с собой
Андрей Бурсин / Фото: gazeta.a42.ru

Следствие считает, что Бурсин плохо организовал работу на месте происшествия

09.08.18 352
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Руководитель службы пожаротушения первого отряда Федеральной пожарной службы (ФПС) по Кемеровской области Андрей Бурсин, которого обвинили в халатности при тушении торгового центра "Зимняя вишня", пытался покончить с собой в следственном изоляторе (СИЗО).

Об этом сообщает ТАСС в четверг, 9 августа, со ссылкой на источник в медицинских кругах.

"У Бурсина произошел нервный срыв, он пытался покончить с собой и был госпитализирован", — сказал собеседник информагентства.

Информацию о госпитализации Бурсина подтвердила его жена Татьяна. Она рассказала, что мужа должны были везти на экспертизу.

Супруга обвиняемого добавила, что не знает, в каком он сейчас состоянии, и обвинила следствие в том, что на него оказывают давление, не дают встретиться с родными. По словам Татьяны, во время заседания апелляционного суда 1 августа, где оспаривали арест пожарного, судья дала разрешение на свидание. Однако, когда жена пришла к мужу, ее не пустили, сказав, что нет "каких-то документов". Следователь, который расследует дело, не разрешает свидания.

"В свидании вам отказываю, потому что там нет условий. Можете потом написать на нас жалобу", — процитировала Бурсина сотрудника следователя.

Отметим, Бурсин стал 11-м фигурантом дела о пожаре в кемеровском торговом центре "Зимняя вишня", который произошел 25 марта и унес жизни 60 человек.

В следствии считают, что пожарный плохо организовал работу на месте происшествия. Обвиняемый не согласен. Он рассказывал, что когда пожарные приехали и поднялись на четвертый этаж, где в кинозале оставались запертыми дети, там уже было сильное задымление, и они не смогли сориентироваться в пространстве.

Напомним, в Кемерово снесут сгоревшую "Зимнюю вишню" и построят парк.

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