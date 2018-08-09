Израильская авиация бомбила сектор Газа

Военно - воздушные силы Израиля совершили мощный авианалет на сектор Газа. Крупной воздушной атаке подверглись около ста стратегических военных целей в секторе Газа.
Об этом сообщает Gazeta.ру.
"Авиационный удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газа в течение вечера и ночи", - заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Открыть глаза евреям. Силовики стали авангардом борьбы за гражданские права в Израиле
Военные Израиля заявили, что в результате были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.
Напомним, палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами.