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Главная » Мир » Израильская авиация бомбила сектор Газа

Израильская авиация бомбила сектор Газа

Израильская авиация бомбила сектор Газа
Фото: grimnir74 - LiveJournal

В результате были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков

09.08.18 111
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Военно - воздушные силы Израиля совершили мощный авианалет на сектор Газа. Крупной воздушной атаке подверглись около ста стратегических военных целей в секторе Газа.

Об этом сообщает Gazeta.ру.

"Авиационный удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газа в течение вечера и ночи", - заявили в пресс-службе министерства обороны Израиля.

Военные Израиля заявили, что в результате были уничтожены штабы, туннели, тренировочные лагеря, арсеналы и производственные объекты боевиков.

Напомним, палестинские воздушные змеи вызвали разногласия между израильскими военными и министрами.

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