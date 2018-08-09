США отказались от предложения России вместе бороться с кибератаками

Россия предложила США совместно бороться с кибератаками на критическую инфраструктуру, но американская сторона отказалась.
Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на три источника.
По данным издания, это предложение было включено в подготовленный российской стороной проект совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогами саммита в Хельсинки.
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Москва также предложила Вашингтону внести в совместное заявление пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы»; эту инициативу также не приняли, пишет «Коммерсант».
В Вашингтоне сочли, что на данном этапе подписание каких-либо бумаг будет "контрпродуктивным".
Напомним, кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России.