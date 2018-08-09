США отказались от предложения России вместе бороться с кибератаками

Россия предложила США совместно бороться с кибератаками на , но американская сторона отказалась.

Об этом пишет Коммерсант со ссылкой на три источника.

По данным издания, это предложение было включено в подготовленный российской стороной проект совместного заявления президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по итогами саммита в Хельсинки.

Москва также предложила Вашингтону внести в совместное заявление пункт о недопустимости «дестабилизирующих действий в отношении внутренних политических процессов, включая выборы»; эту инициативу также не приняли, пишет «Коммерсант».

В Вашингтоне сочли, что на данном этапе подписание каких-либо бумаг будет "контрпродуктивным".

Напомним, кандидат в Конгресс США заявила о хакерских атаках на ее сайт из России.