Колумбия признала Палестину независимым государством.



Данное заявление опубликовано на сайте палестинского диппредставительства в Колумбии, передает ТАСС.

"Посольство Палестины имеет честь сообщить, что правительство Республики Колумбия решило признать Палестину в качестве свободного, независимого и суверенного государства. Это решение приветствуется палестинским народом и его правительством, которые всегда видели в Колумбии братский народ, неустанно ищущий мира", - говорится в пресс-релизе посольства.

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Отмечается, что решение о признании Палестины было принято на прошлой неделе правительством экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Новый президент южноамериканской страны Иван Дуке, победивший на выборах 17 июня, вступил в должность во 7 августа.



Между тем посольство Израиля в Колумбии назвало решение о признании Палестины "пощечиной верному союзнику".



В свою очередь, новый министр иностранных дел республики Карлос Ольмес между тем заявил, что новое правительство Колумбии собирается критически рассмотреть это решение.

Отметим, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о приверженности созданию государства Палестина и призвал палестинскую сторону к возобновлению переговоров.