В Роcсии членов банды ГТА приговорили к пожизненному заключению

Московский областной суд приговорил четырех обвиняемых по делу так называемой "банды ГТА" Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова к пожизненному лишению свободы.
Об этом сообщает Meduza.
Пятый фигурант дела Зафарджон Гулямов получил 20 лет лишения свободы.
Оглашая приговор, судья отметила, что все участники банды прошли специальное обучение для циничного и разбойного нападения на граждан.
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Фигуранты дела "банды ГТА" обвинялись в убийствах и нападениях на водителей в Московской и Калужской областях, совершенных в 2012-2014 годах. По версии следствия, члены банды убили 17 человек и ранили еще двоих.
В августе 2017 года пятеро фигурантов дела "банды ГТА" в Мособлсуде напали на конвоиров, отобрав у них оружие. Трое нападавших были убиты сотрудниками Росгвардии на месте происшествия, еще один позже умер в больнице от полученных ранений. Также тогда пострадали двое конвоиров и боец Росгвардии.
Напомним, 84-летнему харьковчанину дали 12 лет тюрьмы за госизмену.