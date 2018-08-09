Российские хакеры взломали базу избирательной системы Флориды, - сенатор

Российские хакеры проникли в некоторые избирательные базы американского штата Флорида, списки зарегистрированных на выборы в Конгресс 6 ноября избирателей оказались под угрозой.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сенатора-демократа Билла Нельсона.
Нельсон обеспокоен взломом некоторых баз и считает, что хакеры могут удалить списки избирателей, если системы не будут надежно защищены.
В июле Нельсон направил письмо 67 государственным наблюдателям окружных избирательных комиссий с предупреждениями о существующих угрозах. Однако в Государственном департаменте "отнеслись несерьезно" к предупреждениям, заявив об отсутствии улик.
"Если у сенатора Нельсона есть конкретная информация об угрозах для наших выборов, он должен поделиться ею с должностными лицами во Флориде", - заявила пресс-секретарь Государственного департамента в штате Флорида Сара Ревелл.
Напомним, США отказались от предложения России вместе бороться с кибератаками.