Южная и Северная Корея запустили переговоры для подготовки нового саммита

Южная и Северная Корея договорились о проведении переговоров по организации второго двухстороннего саммита на 13 августа. Об этом заявили в министерстве объединения Южной Кореи, сообщает агентство Yonhap.

Встреча планируется в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне. Стороны обговорят выполнение действующих договоренностей и организацию нового саммита, передает агентство.

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Новый саммит планируется на фоне растущей озабоченности США, что процесс денуклеаризации проходит медленнее, чем ожидалось. Стороны обвиняют друг друга в нежелании выполнить обязательства, о которых лидеры Северной Кореи и США договорились в ходе исторической встречи в Сингапуре.

Напомним, что Южная и Северная Корея выразили готовность в пробном режиме убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.