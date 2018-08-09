Количество жертв землятрясения в Индонезии достигло 381

Количество погибших в результате землетрясения на острове Ломбок в Индонезии возросло до 381, а ранения получили более тысячи человек.
Об этом сообщает Jakarta Post.
"Местное управление базы Вооруженных сил Индонезии (ТНІ) заявило о 381 смерти", - говорится в сообщении.
Национальное агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий отмечает, что проверяет точное количество жертв.
Напомним, Вечером 5 августа на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,9. После этого зафиксировали еще 120 повторных подземных толчков.