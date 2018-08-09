Путин получил письмо матери Сенцова о помиловании сына

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Администрации президента РФ Путина получили письмо матери Олега Сенцова, в котором она просит помиловать сына, однако не подтвердил, появилась ли уже официальная реакция, передает ТАСС.

"Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение Администрации президента, но пока я не готов вам сказать о какой-либо реакции", - сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что "по процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий".

"Большего я вам сказать пока не могу", - добавил он.

Напомним, уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова призвала чиновников РФ обсудить любые условия обмена Сенцова.