США перебросили в Европу эскадрилью истребителей

Истребители F-22 будут базироваться в Германии в рамках европейской инициативы сдерживания

ВВС США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках Европейской оборонной инициативы, сообщается на сайте ВВС США в Европе.

Эскадрилья истребителей F-22 Raptors будет базироваться на авиабазе в Шпангдалеме, где планируется проведения воздушных учений с другими самолетами из стран Европы, что является частью европейской инициативы сдерживания.

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В сообщении говорится, что база Шпангдалем будет использоваться в качестве места базирования эскадрильи, однако для проведения тренировок с союзниками по НАТО, самолеты будут перекидываться и в другие части Европы. Цель учений – совершенствование оперативного взаимодействия в рамках НАТО и отработка элементов по сдерживанию агрессии на европейском театре.

Напомним, Британия и Норвегия планируют создание совместного воздушного флота, который будет "охотится за российскими субмаринами».