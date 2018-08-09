В Индии возле города Биканер штата Раджастан верблюд врезался в машину. От столкновения животное пробило лобовое стекло и не смогло выбраться наружу.

Об этом сообщает Daily Mail.

Водитель, ставший участником ДТП, вызвал спасателей. Застрявшего верблюда доставали из салона 4 часа. Все это время животное кричало. В результате верблюда извлекли из машины и отвезли в ветеринарную клинику.

На ролике, сделанном очевидцами инцидента видно, что верблюд просунул голову в люк машины, а его конечности застряли между сидениями.

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Напомним, в городке Хоростков Тернопольской области странствующий цирк из Грузии оставил после гастролей верблюда.