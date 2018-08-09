Россия предпримет лишь ответные меры на санкции США, - МИД РФ

В Кремле не планируют осложнять ситуацию в отношениях с Соединенными Штатами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге заявила, что Россия не планирует осложнять ситуацию в отношениях с США, однако может принять ответные меры на санкции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Речь идет об ответных мерах. Речь идет не о фантазиях российской стороны, потому что очень хочется понагнетать, еще больше осложнить ситуацию в российско-американских отношениях. Ничего подобного. Речь идет исключительно об ответных мерах", - сказала Захарова.

Она добавила, что характер ответных мер будет соответствовать действиям Соединенных Штатов.

"Каковы будут санкционные меры в отношении российской стороны, таковы будут и ответные меры. Они будут прорабатываться исходя из тех действий, которые будет предпринимать американская сторона", - разъяснила Захарова.

Она также подчеркнула, что решение об ответных мерах будет зависеть от того, как поведут себя американские законодатели.

"Ничего не придумают - ничего не будем делать. Что-либо придумают - будем отвечать", - сказала Захарова.

Напомним, МИД РФ продолжает обновлять свой официальный канал в Telegram, несмотря на запреты Роскомнадзора.