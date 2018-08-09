В Уганде жители покидают деревню из-за нападений голодных крокодилов

В деревнях Уганды в районе озера Виктория жители от страха покидают дома.



В их жилища в поисках пропитания начали регулярно заползать крокодилы. Об этом сообщает Daily Monitor.



По словам одной из местных жительниц, рептилия напала на нее, когда женщина работала на огороде. В соседних деревнях люди оставляют свои дома из-за страха.

Также рептилии постоянно нападают на людей возле воды. Местные власти подтвердили смерть десятков людей, в том числе 7 школьников.



Полицейские не имеют права убивать крокодилов, а у людей нет колодцев с водой, чтобы не ходить к озеру.

Отметим, ранее в индонезийском селе в провинции Западное Папуа разгневанная толпа убила около 300 крокодилов в после того, как один из местных жителей был убит рептилией.