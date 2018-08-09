Макрон собирается поговорить с Путиным о Сенцове, - СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон планирует обсудить с российским президентом Владимиром Путиным ситуацию с Олегом Сенцовым в эту пятницу, передает Reuters.
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Олег Сенцов объявил голодовку 14 мая, перед началом чемпионата мира по футболу, требуя от российских властей отпустить всех политических заключенных.
Напомним, в администрации президента РФ Путина получили письмо матери Олега Сенцова, в котором она просит помиловать сына.