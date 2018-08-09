Еще одна ракета взорвалась рядом с оператором

В Сети появилось видео, запечатлевшее ракетный обстрел Израиля со стороны сектора Газа.

Опубликованные кадры были сняты случайными очевидцами в городе Сдерот на юге страны, передает Новое время.

На них видно, как израильская ПВО сбивает в небе одну из выпущенных ракет, однако еще одна разрывается в непосредственной близости от оператора.

При этом рядом с местом ее попадания находились дети, чьи крики слышно на видео.

Напомним, военно-воздушные силы Израиля совершили мощный авианалет на сектор Газа. Крупной воздушной атаке подверглись около ста стратегических военных целей в секторе Газа. Авиационный удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел боевиками территории Израиля, совершенный из сектора Газа в течение вечера и ночи.