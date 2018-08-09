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Главная » Мир » Третий за неделю самолет разбился в Швейцарии

Третий за неделю самолет разбился в Швейцарии

Третий за неделю самолет разбился в Швейцарии
Фото: PirenX

О количестве пострадавших информации нет

09.08.18 215
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Легкомоторный самолет разбился этим утром возле периметра аэропорта Берна, сообщает местное издание The Local.

 О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Полиции кантона Берн подтвердила катастрофу.

"Полиция подтвердила катастрофу небольшого самолета в аэропорту швейцарской столице в четверг, 9 августа", - говорится в сообщении.

По словам представителя полиции, самолет разбился, когда шел на низкой высоте. Утром аэропорт был временно закрыт. На месте аварии работала полиция.

Это уже третья авиакатастрофа в Швейцарии за эту неделю.

Напомним,  самолет Junkers Ju-52 времен второй мировой войны авиакомпании JU-Air разбился в швейцарских Альпах, в кантоне Граубюнден 5 августа.

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