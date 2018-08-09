Украинские морпехи демонстрируют свое умение на учениях НАТО Noble Partner в Грузи

В рамках учений отрабатываются навыки боевых действий в городских и горных условиях

Почти 100 морских пехотинцев Военно-морских сил Украины принимают участие в международных учениях НАТО Noble Partner в Грузии, сообщает пресс-центр Командования ВМС ВС Украины.

Учения проходят на полигоне Вазиани. Военнослужащие отрабатывают элементы тактической подготовки по стандартам НАТО, совершенствуют навыки боевых действий в городской местности, а также элементы проведения операций с высадкой с вертолетов, зачистки помещений, эвакуации раненых, освобождения заложников и их эвакуацию в безопасные места.

"Финальным этапом станут показательные слаженные действия многонационального подразделения по уничтожению условного противника. Относительно морских пехотинцев Вооруженных сил Украины, то хочется отметить их в лучшую сторону. Чувствуется мощная слаженность подразделения, действуют как одно целое", - прокомментировал руководитель обучения от ВС Грузии Табатадзи Шавлег.

В четверг, 9 августа, начнется активная фаза учений, во время которой украинские морские пехотинцы доберутся до определенной точки горного хребта Норио, и уже там, на протяжении трех дней будут отрабатывать оборону горной местности. Учения продлятся до 14 августа.

Напомним, В Вооруженных силах Украины проводился комплекс учений "Спека-2018", с привлечением Сил специальных операций.