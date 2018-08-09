КНДР выдвинула ультиматум США

Денуклеаризация может не продвинуться до снятия санкций

В Северной Корее заверили, что они стремятся воплощать широкое соглашение, достигнутое во время встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня в Сингапуре. Но при этом обвинили США в применении старых методов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МИД КНДР.

Прогресс в денуклеаризации будет невозможен, если США будут продолжать свою санкционную политику, заявили в Пхеньяне.

Министерство иностранных дел Северной Кореи заявило, что страна прекратила тестирование ракет, ядерные испытания и демонтировала "ядерные испытательные площадки", однако Соединенные Штаты и дальше настаивают на прежде всего денуклеаризации.

"Тем не менее, США ответили на наши ожидания подстрекательством к международным санкциям и давлению на КНДР", - заявили в Пхеньяне.

"Пока США придерживается устаревших сценариев, которых придерживались все предыдущие администрации и не смогли достичь успеха, нельзя ожидать прогресса в реализации совместного заявления, включая денуклеаризацию КНДР", - говорится в заявлении МИД КНДР.

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Напомним, в США недовольны процессом денуклеаризации Северной Кореи.

12 июня в Сингапуре состоялась впервые в истории встреча американского и северокорейского лидеров - Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Они дважды пожали друг другу руки: на фоне флагов и в конференц-комнате, передают мировые СМИ.

Позже государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что КНДР не выполняет свои обязательства по денуклеаризации и продолжает нарушать многочисленные резолюции Совета безопасности ООН.